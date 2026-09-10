Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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10.09.2026 02:05:00
Better eVTOL Stock: Archer Aviation vs. Joby Aviation
Flying taxis, also known as electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, could be coming to a city near you. Archer Aviation (NYSE: ACHR) and Joby Aviation (NYSE: JOBY) are two companies ushering in a new mode of travel that could reshape urban transportation as we know it.
These companies' visions extend far beyond passenger transport. Both Archer and Joby are strategically diversifying their portfolios by expanding into defense and aerospace to capitalize on different growth opportunities.
The eVTOL industry could be a massive opportunity. JPMorgan Chase estimates the eVTOL industry could grow into a $1 trillion market by 2040. Archer and Joby are two top stocks to consider, but one stands out as a better buy right now. Here's what investors need to know.
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