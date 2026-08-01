Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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01.08.2026 17:36:17
Better eVTOL Stock: Joby Aviation vs. Archer Aviation
Joby Aviation (NYSE: JOBY) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) both produce electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. These sleek electric aircraft are greener and easier to land in dense urban areas than conventional helicopters. But over the past 12 months, shares of Joby and Archer have both declined by more than 50%. Investors shunned both stocks for similar reasons. First, the Federal Aviation Administration (FAA) hasn't approved either company's eVTOLs for commercial flights in the U.S. yet. Second, inflation and fears of rate hikes are compressing their valuations. Should you buy either of these out-of-favor eVTOL stocks as the bulls look the other way?Image source: Joby Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|6,15
|-1,60%
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