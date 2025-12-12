Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
12.12.2025 07:49:00
Better Fintech Stock: Chime Financial vs. Upstart
Chime (NASDAQ: CHYM) and Upstart (NASDAQ: UPST) are both high-growth fintech companies that serve lower-income customers. Chime offers fee-free digital banking services to customers who might struggle to open accounts at traditional banks, while Upstart uses its AI algorithms to approve loans for borrowers with limited credit histories.Chime went public at $27 this June, but it now trades at about $24. Upstart went public at $20 in December 2020, and it now trades at around $47. Let's see why Upstart soared and Chime slumped, and if the former will continue to outperform the latter over the next few years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Upstart hedge fund launches fresh attack on US regional banks (Financial Times)
|
03.11.25
|Ausblick: Upstart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Upstart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|41,67
|2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss schwächer. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.