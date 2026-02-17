eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
17.02.2026 14:00:00
Better Fintech Stock: PayPal vs. SoFi
PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL), once the king of digital finance stocks, now struggles amid rising competition. After its own multiyear slump, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) has now become a Wall Street darling among fintech stocks.However, despite its problems, PayPal is undervalued while SoFi trades at a premium compared to its fintech peers. So, among the two, which should you buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
