Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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14.04.2026 21:30:00
Better Fintech Stock for Growth Investors: Nu Holdings vs. SoFi
Fintech, or financial technology, has become a market buzzword as tech-driven upstarts have changed the landscape in the broader financial sector. Nearly everyone engages with it in some capacity, through mobile payments, online banking, and chip-based credit cards.While every financial company has introduced new technology into their systems, including financial giants like Visa and Bank of America, many young companies offer investors the chance for high growth. Consider Nu Holdings (NYSE: NU) and SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI). Both of these banks are small, all digital, and growing at fast rates.Which one is the better fintech buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nu Holdings
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24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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12.11.25
|Ausblick: Nu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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29.10.25
|Erste Schätzungen: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
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