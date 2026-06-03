Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
03.06.2026 12:15:00
Better Fintech Stock for Growth Investors: Nu Holdings vs. SoFi
Investing at the crossroads of financial services and technology can be an exciting way to allocate capital. And there might be no two companies grabbing the attention of the investment community quite like Nu Holdings (NYSE: NU) and SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI).Their share prices have been under pressure in 2026. But these fintech stocks have outperformed the S&P 500 index in the past three years. For growth investors looking to score huge returns, which of these businesses is the better buy right now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
13.05.26
|Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)