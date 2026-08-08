Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
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08.08.2026 21:30:00
Better GLP-1 Stock to Buy: Eli Lilly or Viking Therapeutics?
Demand for GLP-1 drugs is soaring. Thanks to recent breakthroughs, medicines in this category are expanding their addressable markets and treating conditions such as obstructive sleep apnea (OSA), metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, and others, in addition to diabetes and weight management, which are perhaps their most important areas.Eli Lilly (NYSE: LLY) is a leader in this space, but several companies are looking to take its crown. One of them is Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), a smaller biotech with promising GLP-1 candidates. Could Viking Therapeutics successfully challenge Eli Lilly? Let's find out which of these two stocks is a better buy for investors looking to capitalize on this opportunity.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.03.26
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Analysen zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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