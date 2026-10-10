Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
10.10.2026 18:19:50
Better Healthcare ETF: VanEck's Biotech-Focused BBH vs. State Street's XPH Targeting Pharma
The VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) offers concentrated exposure to large-cap biotech leaders, while the State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT:XPH) provides broader, more diversified access to the pharmaceutical industry.
Investors seeking targeted healthcare exposure often weigh the specialized growth potential of biotechnology against the broader stability of pharmaceuticals. This comparison examines how these two industry-specific funds differ in strategy, concentration, and long-term results to help determine which approach fits a portfolio's specific needs.
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.