AGNC Investment b Aktie

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WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020

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29.04.2026 11:40:00

Better High-Yield Dividend Stock: AGNC Investment vs. Ares Capital Corporation

If you're looking to earn passive income from your investments, look no further than dividend stocks. However, not all dividend stocks are alike. Some companies pay dividends that grow over time. Others take a more aggressive approach with high dividend yields that are more vulnerable to future cuts.If high-yield dividend stocks sound appealing to you, two companies that have likely made it onto your radar are Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) and AGNC Investment (NASDAQ: AGNC). These two companies boast impressive yields of more than 10%, but have very different business models. Here's what you need to know if you're considering investing in either of these high-yield dividend stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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