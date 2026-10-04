Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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04.10.2026 23:15:00
Better High-Yield Dividend Stock: Pfizer or Novo Nordisk?
Dividend investors are usually drawn like moths to high-yield stocks. That makes total sense, but a string of recent dividend cuts announced by companies like Conagra (NYSE: CAG) and Campbell's (NASDAQ: CPB) in the historically resilient consumer staples sector should leave dividend lovers on edge.
In the pharmaceutical space, another sector known for resilience, two of the highest-yielding stocks are Pfizer (NYSE: PFE) and Novo Nordisk (NYSE: NVO), with yields of 6% and 4.7%, respectively. Which one is the better choice?
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