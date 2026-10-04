Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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04.10.2026 23:15:00

Better High-Yield Dividend Stock: Pfizer or Novo Nordisk?

Dividend investors are usually drawn like moths to high-yield stocks. That makes total sense, but a string of recent dividend cuts announced by companies like Conagra (NYSE: CAG) and Campbell's (NASDAQ: CPB) in the historically resilient consumer staples sector should leave dividend lovers on edge.

In the pharmaceutical space, another sector known for resilience, two of the highest-yielding stocks are Pfizer (NYSE: PFE) and Novo Nordisk (NYSE: NVO), with yields of 6% and 4.7%, respectively. Which one is the better choice?

Image source: Getty Images.

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02.10.26 Pfizer Neutral UBS AG
24.09.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Pfizer Inc. 24,46 -0,95% Pfizer Inc.

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