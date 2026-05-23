Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

AGNC Investment b Aktie

AGNC Investment b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.05.2026 15:15:00

Better High-Yield Financial Stock: AGNC Investment vs. Annaly Capital

Dividend investors often start their search for stocks by looking at dividend yields. That's a logical move given their income focus, but there's a risk that yield becomes more important than other factors that can also have a material impact on an investor's long-term results. Annaly Capital (NYSE: NLY) and AGNC Investment (NASDAQ: AGNC), with their huge double-digit yields, need extra careful vetting.For reference, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is yielding roughly 1.1% today. The average financial stock yields 1.5%. The average real estate investment trust (REIT) yields 3.6%. Mortgage REITs Annaly and AGNC yield 12.9% and 13.9%, respectively. Here are some key things to consider before buying either of these two mortgage REITs, and why you might prefer one over the other.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:39 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.05.26 KW 21: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.05.26 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen