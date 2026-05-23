AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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23.05.2026 15:15:00
Better High-Yield Financial Stock: AGNC Investment vs. Annaly Capital
Dividend investors often start their search for stocks by looking at dividend yields. That's a logical move given their income focus, but there's a risk that yield becomes more important than other factors that can also have a material impact on an investor's long-term results. Annaly Capital (NYSE: NLY) and AGNC Investment (NASDAQ: AGNC), with their huge double-digit yields, need extra careful vetting.For reference, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is yielding roughly 1.1% today. The average financial stock yields 1.5%. The average real estate investment trust (REIT) yields 3.6%. Mortgage REITs Annaly and AGNC yield 12.9% and 13.9%, respectively. Here are some key things to consider before buying either of these two mortgage REITs, and why you might prefer one over the other.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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