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16.03.2026 06:31:29

Better Home Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Better Home Finance gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,54 USD gegenüber -3,900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 53,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Better Home Finance 30,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 10,820 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -13,650 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Better Home Finance mit einem Umsatz von insgesamt 191,37 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 129,53 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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