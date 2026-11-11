Better Home Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Better Home Finance hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Better Home Finance ein Ergebnis je Aktie von -2,560 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,6 Millionen USD – ein Plus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Better Home Finance 44,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at