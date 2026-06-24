Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
|
24.06.2026 17:45:00
Better Industrial Stock: USA Rare Earth vs. Archer Aviation
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) are two of the hottest stocks in the industrial sector, and for good reasons.In one corner is USA Rare Earth, which stands to benefit from the U.S. government's push for domestic rare-earth magnets, a crucial component in weapons and various other electronics. Meanwhile, Archer Aviation wants to dominate the skies of U.S. cities with its electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft.As promising as both companies seem, neither offers much tangible revenue yet. The better industrial stock between these two is likely the one that turns more of its hype into reality. Here's why that's most likely going to be Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd.
Analysen zu Archer Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|20,62
|-3,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.