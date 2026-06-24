Archer Aktie

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WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097

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24.06.2026 17:45:00

Better Industrial Stock: USA Rare Earth vs. Archer Aviation

USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) and Archer Aviation (NYSE: ACHR) are two of the hottest stocks in the industrial sector, and for good reasons.In one corner is USA Rare Earth, which stands to benefit from the U.S. government's push for domestic rare-earth magnets, a crucial component in weapons and various other electronics. Meanwhile, Archer Aviation wants to dominate the skies of U.S. cities with its electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft.As promising as both companies seem, neither offers much tangible revenue yet. The better industrial stock between these two is likely the one that turns more of its hype into reality. Here's why that's most likely going to be Archer Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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USA Rare Earth Inc Registered Shs -A- 20,62 -3,73% USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-

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