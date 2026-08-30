MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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30.08.2026 10:15:00
Better International E-Commerce Stock: MercadoLibre vs. Sea Limited
Comparing MercadoLibre (NASDAQ: MELI) with Sea Limited (NYSE: SE) may be a difficult feat for investors. Both companies lead e-commerce in their respective regions and have also built successful fintech businesses around serving customers in the developing world.Additionally, both are profitable companies with fast-growing revenue, making it likely they will succeed over time.Still, if choosing one of these stocks, investors will probably need to take a deeper dive into each enterprise to determine which consumer discretionary stock is likely to deliver higher returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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