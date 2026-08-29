International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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29.08.2026 23:00:01
Better International ETF: the iShares IEFA vs. State Street's SPDW
The iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) provides massive liquidity and a slightly higher yield, while the State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (NYSEMKT:SPDW) offers a lower expense ratio and stronger one-year performance.Both IEFA and SPDW offer broad exposure to developed markets outside the United States. While the iShares fund is an industry titan with nearly $200 billion in assets, the State Street offering competes as an ultra-low-cost alternative for investors seeking efficient international diversification.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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