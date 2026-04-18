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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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18.04.2026 17:22:01

Better iShares International ETF: IEFA vs. IEMG

The iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) and iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT:IEFA) both provide broad international equity exposure, but differ on cost, yield, and their focus on emerging versus developed markets.IEMG and IEFA are popular choices for investors seeking global diversification outside the United States, but their approaches diverge. IEMG targets emerging markets, while IEFA covers developed markets outside the United States and Canada. This comparison highlights how each ETF stacks up on fees, returns, risk, and portfolio makeup.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The one-year return represents total return over the trailing twelve months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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