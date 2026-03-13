SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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13.03.2026 16:45:00
Better Mining Stock: The Metals Company (TMC) vs. SSR Mining (SSRM)
The opportunity to secure a domestic supply of other critical minerals has opened up a market for up-and-coming companies, including The Metals Company (NASDAQ: TMC). Meanwhile, the higher gold and silver prices have been a windfall for precious metals miners like SSR Mining (NASDAQ: SSRM).If you're weighing your investment options and are considering these two mining stocks, here's what you need to know and which one is a better investment today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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