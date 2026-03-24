Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
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24.03.2026 10:50:00
Better Nuclear Energy Stock: Cameco (CCJ) vs. Centrus Energy (LEU)
Uranium comes in several flavors. There's plain old-fashioned yellowcake powdered uranium concentrate. There's low-enriched uranium, whose natural uranium-235 content of 0.7% has been increased to 3% to 5% concentration, so that it can be used in a nuclear power plant. There's even high-assay low-enriched uranium (HALEU) with a U235 content increased past 5% -- as high as almost 20% -- for use in the new generation of high-efficiency small modular reactors.Then there's highly enriched uranium, with U235 content of 90%-plus. (That's the stuff we don't want Iran to get.) But for now, let's focus on yellowcake, LEU, and HALEU as the fuels driving the nuclear power revolution. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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