Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
14.11.2025 10:11:00
Better Nuclear Energy Stock: Cameco vs. Oklo
Cameco (NYSE: CCJ) and Oklo (NYSE: OKLO) represent two different ways to invest in the growing demand for nuclear energy. Cameco is one of the world's largest uranium miners, and Oklo develops modular microreactors for remote areas.Over the past 12 months, Cameco's stock price rallied more than 80% as Oklo's stock price surged nearly 360%. Both stocks were lifted higher by strong tailwinds for the nuclear energy market, but should investors buy either of these stocks as the S&P 500 hovers near its all-time highs?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
