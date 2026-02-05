Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
05.02.2026 23:00:00
Better Nuclear Energy Stock: Nano Nuclear Energy vs. Constellation Energy
The needs of big tech and the growth of artificial intelligence (AI) are driving a resurgence of nuclear power, as countries scramble to keep up with rising energy demand.Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) and Constellation Energy (NASDAQ: CEG) fall within the nuclear-investment spectrum, but they are at far ends of that scale. Nuclear power is already responsible for nearly 20% of the electricity generated in the U.S. and the Trump administration is pushing for more nuclear power.Let's see which of these two stocks will benefit more from this increased demand and which one is a better buy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
