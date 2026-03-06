Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

06.03.2026 19:34:22

Better Nuclear Energy Stock: NuScale Power (SMR) vs. Oklo (OKLO)

NuScale Power (NYSE: SMR) and Oklo (NYSE: OKLO) are both trying to shake up the nuclear energy market with smaller and more scalable reactors. Last July, I compared these two stocks and claimed NuScale was a better buy because it was generating more revenue and its stock looked more reasonably valued relative to its growth potential.But since then, NuScale's stock has plunged nearly 80%, while Oklo's has only declined 20%. Let's see why that happened -- and if my previous thesis for NuScale still holds up.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
