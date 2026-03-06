Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
06.03.2026 19:34:22
Better Nuclear Energy Stock: NuScale Power (SMR) vs. Oklo (OKLO)
NuScale Power (NYSE: SMR) and Oklo (NYSE: OKLO) are both trying to shake up the nuclear energy market with smaller and more scalable reactors. Last July, I compared these two stocks and claimed NuScale was a better buy because it was generating more revenue and its stock looked more reasonably valued relative to its growth potential.But since then, NuScale's stock has plunged nearly 80%, while Oklo's has only declined 20%. Let's see why that happened -- and if my previous thesis for NuScale still holds up.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
Analysen zu Oklo
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|11,67
|-4,19%
|Oklo
|58,25
|-6,09%
