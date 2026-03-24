Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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24.03.2026 22:30:00
Better Nuclear Energy Stock: NuScale Power vs. Constellation Energy
The U.S. energy landscape has gone nuclear, literally. Data centers are driving America's electricity needs higher. Last year, President Donald Trump signed executive orders outlining the desire to quadruple the country's nuclear power capacity to 400 gigawatts by 2050.That makes nuclear energy stocks a hotbed of investor interest. NuScale Power (NYSE: SMR) and Constellation Energy (NASDAQ: CEG) are two very different companies, each offering distinct avenues for investing in the coming nuclear energy boom.But which is the better choice for your money? Here is what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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24.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
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24.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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24.03.26
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24.03.26
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23.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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23.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
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23.03.26
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23.03.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|262,70
|2,58%
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|11,69
|2,27%
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