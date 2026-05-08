Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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08.05.2026 21:05:00

Better Nuclear Energy Stock: NuScale Power vs. Oklo

Construction of a new nuclear power plant can take five years or longer, according to the U.S. Energy Information Administration (EIA). That doesn't consider that the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) application review process can take up to five years, according to the EIA.In comparison, small modular reactors (SMRs) can theoretically be developed at a lower cost and be up and running faster than traditional reactors. While SMR technology has yet to be commercialized in the U.S., there are companies making promising developments. As more data centers seek nuclear power providers that can get operations up and running faster, two companies that could capitalize on that growing demand are NuScale Power (NYSE: SMR) and Oklo (NYSE: OKLO).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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