Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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16.03.2026 02:05:00

Better Nuclear Energy Stock: Oklo vs. Centrus Energy

This month, nuclear energy companies Oklo (NYSE: OKLO) and Centrus Energy (NYSE: LEU) have agreed to pursue discussions on a joint venture focused on deconversion services for high-assay, low-enriched uranium (HALEU), as well as advancing related supply chains and fuel-cycle technologies.These two companies figure to play prominent roles as the United States expands its nuclear energy capabilities, but if you are considering investing, one stands out as a better buy today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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