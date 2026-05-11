Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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11.05.2026 18:15:00
Better Nuclear Energy Stock: Oklo vs. Nano Nuclear Energy
Oklo (NYSE: OKLO) and Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) are both pre-revenue nuclear start-ups chasing the same multitrillion-dollar opportunity: small nuclear reactors that could one day provide clean, always-on power to artificial intelligence (AI) data centers and other power-hungry customers.Between the two, Oklo has the edge on partnerships, while Nano's valuation looks more reasonable. Let's take a closer at both to see which one is the better nuclear energy stock today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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