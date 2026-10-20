Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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20.10.2026 19:30:00
Better Nuclear Energy Stock to Buy After the Sell-Off: Oklo vs. X-Energy
The nuclear energy market cooled off for roughly a decade after the 2011 Fukushima disaster prompted many countries to throttle or pause their nuclear projects. But the market heated up again in recent years, driven by new decarbonization initiatives, safer nuclear technologies, and the insatiable energy demands of the cloud, AI, and industrial automation markets.
Oklo (NYSE: OKLO) and X-Energy (NASDAQ: XE) are two new companies seeking to capitalize on the nuclear market's resurgence. Both companies develop next-gen nuclear reactors with significant advantages over conventional reactors.
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|Oklo
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