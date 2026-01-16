Cameco Aktie

Cameco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 23:30:00

Better Nuclear Income Play for 2026: Cameco vs. Duke Energy

Nuclear energy is enjoying a renaissance in the United States. Between artificial intelligence (AI) driving demand, government policy now being heavily in favor of nuclear power, and public perception shifting in its favor, everything is coming up roses for companies involved in splitting the atom.But it takes years to build a new reactor and, once completed, its useful lifespan is around 40 years, but can be extended to as long as 80. That means any investment in nuclear power is almost necessarily a long-haul investment, which makes many nuclear stocks great options for passive income.And two of the top contenders for a nuclear dividend play are Cameco (NYSE: CCJ) and Duke Energy (NYSE: DUK). Now, I hold shares of Cameco, and while I think it's the stronger overall nuclear energy stock, I think Duke is the better dividend play.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cameco Corp.

mehr Nachrichten