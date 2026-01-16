Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
16.01.2026 23:30:00
Better Nuclear Income Play for 2026: Cameco vs. Duke Energy
Nuclear energy is enjoying a renaissance in the United States. Between artificial intelligence (AI) driving demand, government policy now being heavily in favor of nuclear power, and public perception shifting in its favor, everything is coming up roses for companies involved in splitting the atom.But it takes years to build a new reactor and, once completed, its useful lifespan is around 40 years, but can be extended to as long as 80. That means any investment in nuclear power is almost necessarily a long-haul investment, which makes many nuclear stocks great options for passive income.And two of the top contenders for a nuclear dividend play are Cameco (NYSE: CCJ) and Duke Energy (NYSE: DUK). Now, I hold shares of Cameco, and while I think it's the stronger overall nuclear energy stock, I think Duke is the better dividend play.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
