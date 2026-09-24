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24.09.2026 15:51:00

Better Passive Income Opportunity: 10-Year Treasury Notes Yielding 5% or These 3 S&P 500 Dividend Stocks? History Offers a Clear Answer.

For the first time since mid-2007, 10-year Treasury notes are yielding a head-turning 5%. Income investors who have held dividend stocks -- out of necessity -- for years now finally have a compelling alternative.

This begs the question: Which should an income-minded investor hold right now? As always, it depends. While "past performance is no guarantee of future results," a dividend stock's history can really help you make a smart choice.

To this end, here's a closer look at three different S&P 500 dividend stocks to compare to 10-year Treasuries. Each one meets a very particular need in its own way that just might make it a better choice than government-issued securities.

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