Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
17.04.2026 20:37:00
Better Pharma Dividend Stock: Novartis vs. Merck
The pharmaceutical industry is a good place to look for solid dividend stocks. Since they offer lifesaving therapies, drugmakers generally see consistent demand for their products, even amid severe economic challenges. That allows them to generate consistent financial results and grow their dividends even during tough times. However, not all pharma dividend stocks are equally worth investing in. Consider Merck (NYSE: MRK) and Novartis (NYSE: NVS), two of the largest in the game. They have a lot in common: deep product lineups, strong pipelines, and both have beaten the S&P 500 over the past 12 months (as of writing). But which one of these is the better dividend stock? Let's find out.Image source: Getty Images.Merck has faced some challenges in recent years, as its HPV vaccines, Gardasil and Gardasil 9, have seen declining sales due to issues in Asia. Further, Merck may face increased competition in the oncology market, where it is a leader thanks to Keytruda, a medicine approved across many cancers. Despite the obstacles, there are good reasons to stick with Merck. Here's one: Keytruda remains the world's best-selling cancer drug.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Merck KGaA auf 147 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|16.04.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|117,85
|2,75%
|Merck Co.
|101,00
|3,17%
|Novartis AG 2. Linie
|117,90
|0,37%
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|54 425,00
|-1,72%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|129,00
|1,57%
|Novartis AG
|129,60
|2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.