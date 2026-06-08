MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
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08.06.2026 17:05:00
Better Rare-Earth Mining Stock to Buy in June: MP Materials or USA Rare Earth?
The United States faces a huge supply chain vulnerability regarding rare-earth elements. That's because China controls up to 90% of the processing of these rare-earth elements, according to research by The Motley Fool. The federal government has taken an active role in bolstering rare-earth mining and processing and has invested in two companies, MP Materials (NYSE: MP) and USA Rare Earth (NASDAQ: USAR), to bolster its capabilities.The two companies are expanding their capabilities for mining and processing rare-earth elements and manufacturing refined magnets, which are critical for defense, aerospace, and technological applications. If you're considering investing in the budding U.S. rare-earth industry, one of these companies stands out as a better investment right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: MP Materials A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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