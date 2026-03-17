Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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17.03.2026 19:13:29
Better Real Estate ETF: Vanguard's VNQI vs. iShares' ICF
The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) and iShares Select U.S. REIT ETF (NYSEMKT:ICF) differ most notably in geographic coverage, with VNQI spanning international real estate and ICF focusing strictly on the U.S, plus key contrasts in cost, yield, and portfolio breadth.VNQI is designed for investors seeking exposure to a wide array of non-U.S. real estate companies, while ICF zeroes in on large U.S. real estate investment trusts (REITs). This comparison looks at their cost, recent returns, risk, liquidity, and what’s inside each portfolio to help clarify which approach may appeal to different investment goals.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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