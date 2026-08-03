GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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03.08.2026 19:05:00
Better Small Modular Reactor Stock: NuScale Power vs. GE Vernova
Small modular reactors (SMRs) are much smaller than conventional nuclear reactors. They're prefabricated and assembled on-site to reduce the time and costs of constructing a nuclear power plant. SMRs don't generate as much power as larger nuclear reactors on their own, but they can be combined in a modular fashion to deploy larger plants. That flexibility makes them well-suited for remote areas that aren't well-suited for full-size nuclear plants. They're also a good choice for directly powering data centers. The International Energy Agency (IEA) believes investments in SMRs could rise from $5 billion today to over $25 billion in 2030, and eventually increase to a cumulative total of $670 billion by 2050.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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