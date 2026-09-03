Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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03.09.2026 21:15:00
Better Small Modular Reactor Stock to Buy After the Sell-Off: Oklo vs. NuScale Power
Nuclear power may be an answer to the energy bottlenecks created by artificial intelligence (AI), but that's not reflected in the stock prices of Oklo (NYSE: OKLO) or NuScale Power (NYSE: SMR). As of this writing, shares of Oklo have dipped 45% so far in 2026, while NuScale's stock price is down 37%. Neither company has commercial operations, so investing in either is about the promise of what could be offered through the deployment of their small modular reactors (SMRs).Let's assess that promise -- and whether or not investors should jump in.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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