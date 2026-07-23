Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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24.07.2026 01:05:00

Better Stock for Passive Income: Enbridge with Its 70+ Years of Payouts or Energy Transfer with Its 6.6% Yield?

With reliable cash flows and long-term deals locked in, energy companies can offer shareholders a steady stream of passive income through dividend payouts. Two examples of that are Enbridge (NYSE: ENB) and Energy Transfer (NYSE: ET).Each company offers a dividend that yields 5% or higher, but between the two, one stands out as the better option for passive income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A- 25,11 0,60% Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B) 23,90 0,25% Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11- 24,63 0,00% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L) 25,06 -0,12% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R) 25,42 0,08% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9- 24,85 -0,16% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F) 24,52 0,00% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
Enbridge Inc. 49,92 0,82% Enbridge Inc.
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7- 24,99 0,04% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13- 24,43 -0,12% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P) 24,90 -0,12% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15- 24,71 0,04% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H) 24,28 -0,04% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3- 23,55 -0,21% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N) 25,84 -0,19% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D) 24,00 -0,25% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)

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