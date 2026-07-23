Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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24.07.2026 01:05:00
Better Stock for Passive Income: Enbridge with Its 70+ Years of Payouts or Energy Transfer with Its 6.6% Yield?
With reliable cash flows and long-term deals locked in, energy companies can offer shareholders a steady stream of passive income through dividend payouts. Two examples of that are Enbridge (NYSE: ENB) and Energy Transfer (NYSE: ET).Each company offers a dividend that yields 5% or higher, but between the two, one stands out as the better option for passive income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
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|Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
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|Enbridge Inc.
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|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
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|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
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|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
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|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
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