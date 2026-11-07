Better Stock Split to Buy: Meta Platforms vs. Sandisk

Meta Platforms (NASDAQ: META) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) are each going through a stock split over the next few months. Sandisk is going through a traditional stock split, splitting its shares eight-for-one, effective Nov. 19. Meta's is a bit different. Instead of doing a traditional stock split of its existing stock, it's creating a new share class. This complicates things, but it's still going through a split at the end of the day.

So, which one makes the most sense to invest in? Let's take a look.

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