Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
26.03.2026 09:44:00
Better Stock to Buy Right Now: Amazon vs. Costco
If momentum were the only factor to consider, choosing between stocks would be a piece of cake. For example, shares of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) are up by a double-digit percentage so far this year, while Amazon's (NASDAQ: AMZN) stock is down by a double-digit percentage. Based on momentum, Costco would be the hands-down winner.However, savvy investors know that there's much more to consider when buying a stock than momentum alone. Which is the better stock to buy right now -- Amazon or Costco? Here's how the two retail stocks compare. Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|180,46
|-1,24%
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|29 500,00
|0,27%
|Costco Wholesale Corp.
|849,00
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.