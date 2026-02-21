Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.02.2026 15:30:00

Better Stock to Buy Right Now: Amazon vs. Home Depot

Amazon (NASDAQ: AMZN) and Home Depot (NYSE: HD) have very different businesses: Amazon's profits come primarily from cloud computing, while Home Depot's are from home improvement retail. But both are important consumer-focused businesses that are adapting to rapidly shifting business environments.Here's which stock is currently the better buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten