Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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20.03.2026 08:15:00
Better Stock to Buy Right Now: Nike vs. Lululemon
Investors searching far and wide for discount opportunities might be in luck. Nike (NYSE: NKE), which has long been the dominant force in the worldwide sportswear market, has seen its shares fall 69% from their peak (as of March 17). There's also athleisure pioneer Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU), whose shares are also 69% below their all-time high right now.Looking at both of these consumer discretionary stocks, which is the better one to buy right now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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