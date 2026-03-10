Airbnb Aktie
Better Stock to Buy Right Now: Uber vs. Airbnb
Technological advancements, particularly centered on the rise of the internet and mobile capabilities, have had a pronounced impact on our economy. Companies that weren't possible before now exist. Just look at Uber Technologies (NYSE: UBER) and Airbnb (NASDAQ: ABNB), two gig-economy businesses that operate on a global level.Which of these growth stocks is the better one to buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
