State Street Aktie

State Street für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864777 / ISIN: US8574771031

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02.09.2026 00:27:41

Better Tech ETF for Artificial Intelligence: Vanguard's VGT with Broad Exposure or State Street XLK's Concentrated Mega-Cap Strategy

While the State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) and Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) both track the U.S. tech sector, the Vanguard fund offers significantly broader diversification through its multi-cap index.These funds serve as foundational blocks for investors targeting the innovation-driven growth of the American tech sector, including exposure to the artificial intelligence boom. While they may appear identical at first glance, subtle differences in index construction and portfolio concentration can lead to different outcomes during various market cycles.The Vanguard fund is larger, with $160.2 billion in assets under management (AUM), compared to $119.3 billion for the State Street fund. This analysis explores how their unique weighting methodologies influence risk and reward.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G- 20,29 -1,65% State Street Corp Deposit Shs Repr 1-4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series -G-
State Street Corp. 161,15 -0,37% State Street Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 108,54 -0,33% Strategy (ex MicroStrategy)

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