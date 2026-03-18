Viking Holdings Aktie

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WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010

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18.03.2026 01:30:00

Better Weight Loss Drug Stock Buy: Eli Lilly vs Viking Therapeutics

Generally, when investors are looking for growth, they turn to industries such as technology. Here, revenue may be rising in the double or even triple digits, leading to explosive stock performance. But in recent years, one specific area of the pharmaceutical market has offered a similar opportunity. And that is in the weight loss drug space.Right now, Eli Lilly (NYSE: LLY) leads this market, with Novo Nordisk in second position, but many pharma and biotech players are knocking on the door -- and one of the first to enter may be Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX). The company is studying its candidate in two different forms in phase 2 and phase 3 trials, and so far, the results have been strong.So, right now, if you can only buy one weight loss drug stock, which one should you choose: Lilly or Viking? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Eli Lilly 808,10 0,41% Eli Lilly
Viking Holdings Ltd Registered Shs 72,79 2,19% Viking Holdings Ltd Registered Shs
Viking Therapeutics Inc 30,77 0,38% Viking Therapeutics Inc

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