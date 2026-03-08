Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|
08.03.2026 19:30:00
Better Weight Loss Stock: Novo Nordisk Vs. Amgen
The weight-loss market has become one of the most active therapeutic areas in the pharmaceutical industry over the past few years. And based on analyst projections, it will continue growing at a good clip for the foreseeable future.Plenty of drugmakers are looking to gain a foothold in this market. Two of the most promising candidates are Novo Nordisk (NYSE: NVO) and Amgen (NASDAQ: AMGN). But which one of these two giants is the better weight loss stock to buy right now? Let's find out.
Analysen zu Amgen Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|17 840,00
|-3,78%
|Amgen Inc.
|314,30
|-1,15%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|33,10
|-0,30%
|Novo Nordisk
|33,18
|0,12%