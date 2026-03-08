Novo Nordisk Aktie

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

08.03.2026 19:30:00

Better Weight Loss Stock: Novo Nordisk Vs. Amgen

The weight-loss market has become one of the most active therapeutic areas in the pharmaceutical industry over the past few years. And based on analyst projections, it will continue growing at a good clip for the foreseeable future.Plenty of drugmakers are looking to gain a foothold in this market. Two of the most promising candidates are Novo Nordisk (NYSE: NVO) and Amgen (NASDAQ: AMGN). But which one of these two giants is the better weight loss stock to buy right now? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 17 840,00 -3,78%
Amgen Inc. 314,30 -1,15%
Novo Nordisk (spons. ADRs) 33,10 -0,30%
Novo Nordisk 33,18 0,12%

