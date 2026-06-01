BetterLife Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BetterLife Pharma hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BetterLife Pharma ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at