Bettermoo(d) Food: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bettermoo(d) Food hat am 22.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 33,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at