Bettermoo(d) Food stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bettermoo(d) Food hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at