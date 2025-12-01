Bettermoo(d) Food: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bettermoo(d) Food gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bettermoo(d) Food ein Ergebnis je Aktie von -0,230 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 225,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,180 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Bettermoo(d) Food ein Ergebnis je Aktie von -0,620 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Bettermoo(d) Food im vergangenen Geschäftsjahr 0,07 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bettermoo(d) Food 0,04 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at