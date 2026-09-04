04.09.2026 16:11:38

Bettina Schausten beibt bis 2032 ZDF-Chefredakteurin

MAINZ (dpa-AFX) - Die TV-Journalistin Bettina Schausten bleibt in den kommenden Jahren Chefredakteurin des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Der Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders bestätigte sie in ihrem Amt bis Ende September 2032, wie das ZDF in Mainz mitteilte. Die 61-Jährige hatte den Spitzenposten am 1. Oktober 2022 übernommen und folgte damals auf Peter Frey.

"Bettina Schausten steht für unabhängigen Journalismus, für eine klare publizistische Haltung", wurde Intendant Norbert Himmler zitiert. "Sie gehört zu den prägenden journalistischen Persönlichkeiten des ZDF."

Schausten war zuvor unter anderem stellvertretende Chefredakteurin und moderierte als Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios politische Sendungen. Als Chefredakteurin verantwortet Schausten unter anderem die aktuelle Berichterstattung des Senders, ihr sind auch die Studios des ZDF im In- und Ausland unterstellt. Sie arbeitet seit 1996 für den öffentlich-rechtlichen Sender mit Hauptsitz in Mainz./hus/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:24 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen