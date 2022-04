Bettina Schausten wird ZDF-Chefredakteurin

MAINZ (AFP)--Die Journalistin und Moderatorin Bettina Schausten wird ab Oktober neue ZDF-Chefredakteurin. Der Verwaltungsrat des Senders folgte damit dem Vorschlag von Intendant Norbert Himmler, wie das ZDF am Freitag in Mainz mitteilte. Die 57-Jährige ist seit 2019 stellvertretende Chefredakteurin. Dem Publikum ist sie als Reporterin und Moderatorin aus Wahlsendungen, ZDF-"Spezials" und dem "heute-journal" bekannt. Zuvor hatte Schausten unter anderem das "ZDF-Morgenmagazin" geleitet, war Politikchefin und stand an der Spitze des Hauptstadtstudios. Sie folgt auf Chefredakteur Peter Frey, der in den Ruhestand geht. Neue stellvertretende Chefredakteurin wird Anne Gellinek. Die 59-Jährige leitete seit 2015 das Brüsseler Studio.

April 08, 2022 11:13 ET (15:13 GMT)