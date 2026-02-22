Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
22.02.2026 20:23:00
Betting Against Wall Street: The Inverse ETF Surge No One Is Talking About
It's been nearly two decades since the Global Financial Crisis sparked a wave of bank failures, casting a dark cloud over the financial services sector. Fortunately, things are different today. Broadly speaking, large U.S.-based banks are on solid footing.That doesn't mean bank stocks will behave like high-octane tech names, but the group is a value destination and an increasingly resurgent source of dividend growth. If there's a "dark side," it's that some investors have long memories. Many of today's market participants were invested during the crisis or old enough during that calamity to comprehend its gravity.For risk-tolerant traders, this ETF is a great way of being bearish on financial stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.